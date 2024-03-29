Сотрудники МЧС знакомят подмосковных детей с правилами безопасности на водоемах весной

Так, сотрудники областного главка проводят в школах и детсадах Подмосковья уроки и беседы на эту тему. Детям рассказывают о последствиях выхода на весенний лед, а также показывают, как правильно оказывать помощь тому, кто провалился в полынью.

Помимо этого, во время таких профилактических бесед дети получают информацию о том, как определить, что лед уже непрочный, и напоминают об опасности такого льда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году в регионе расчистят почти тридцать водоемов.