Сотрудники МВД в Якутске нашли 23 нелегальных мигранта

В Якутске полиция обнаружила 23 нелегально пребывающих мигранта, прибывших из Филиппин. Об этом проинформировала пресс-служба МВД России в своем телеграм-канале.

Согласно информации правоохранительных органов, большая часть задержанных — женщины в возрасте от 25 до 40 лет. Они предоставляли клининговые услуги, находя клиентов через онлайн-объявления.

Некоторые из нелегальных рабочих въехали в Российскую Федерацию по туристическим визам и остались в стране после окончания их срока действия, тогда как другие прибыли по рабочим визам, не оформив необходимые миграционные документы.

В настоящее время все задержанные помещены во временный центр содержания иностранных граждан, находящийся под контролем республиканского МВД. В дальнейшем этих лиц ждет процедура депортации из страны.

