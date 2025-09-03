Сотрудники МВД в Якутске нашли 23 нелегальных мигранта
МВД: в Якутске задержали 23 нелегальных мигранта с Филиппин
Фото: [Медиасток.рф]
В Якутске полиция обнаружила 23 нелегально пребывающих мигранта, прибывших из Филиппин. Об этом проинформировала пресс-служба МВД России в своем телеграм-канале.
Согласно информации правоохранительных органов, большая часть задержанных — женщины в возрасте от 25 до 40 лет. Они предоставляли клининговые услуги, находя клиентов через онлайн-объявления.
Некоторые из нелегальных рабочих въехали в Российскую Федерацию по туристическим визам и остались в стране после окончания их срока действия, тогда как другие прибыли по рабочим визам, не оформив необходимые миграционные документы.
В настоящее время все задержанные помещены во временный центр содержания иностранных граждан, находящийся под контролем республиканского МВД. В дальнейшем этих лиц ждет процедура депортации из страны.
Ранее сообщалось, что торговавшие арбузами мигранты прокатили на капоте чиновника из Питера и сбежали.