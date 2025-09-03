Чиновник из Петербурга прокатился на капоте автомобиля мигрантов

В телеграм-канале «Многонационал» появилось видео, на котором запечатлены действия торговцев арбузами, нелегально осуществлявших свою деятельность вдоль дороги, и чиновника из Санкт-Петербурга. На кадрах видно, как последние «прокатили» его на капоте автомобиля.

На записи зафиксировано, как россиянин пытается остановить незаконную торговлю, осуществляемую мигрантами. Спустя некоторое время торговцы садятся в автомобиль и начинают движение, при этом мужчина находится на капоте.

По информации «Многонационала», инцидент произошел во время рейда в Металлострое, в ходе которого были задержаны нелегальные торговцы. Информации о состоянии чиновника в настоящее время нет.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти иностранец попытался затащить школьницу в кусты.