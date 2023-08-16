Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции сопроводили роженицу до роддома

Старший лейтенант полиции Марк Илюхин и капитан полиции Сергей Абрамов сопроводили автомобиль с беременной женщиной в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что в городе Протвино к сотрудникам ДПС обратился взволнованный водитель иномарки. Мужчина пояснил, что в его автомобиле находится беременная женщина, у которой уже начались родовые схватки. Однако он боялся не успеть доехать до больницы из-за пробок.

Отмечается, что сотрудники ДПС, включив проблесковые маячки на патрульном автомобиле, сопроводили транспортное средство в ближайшее медучреждение. Именно благодаря их помощи роженица вовремя попала в роддом.

Так, на свет появилась девочка. А уже в день выписки сотрудники ДПС приехали в больницу и поздравили родителей с рождением дочери. В свою очередь молодые родители поблагодарили полицейских за оказанную им помощь.

Ранее стало известно, что в Подмосковье задержали мужчину, который до смерти забил камнем свою знакомую.