Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах перестрелки, которая произошла в Люберцах

Сотрудники полиции МУ МВД «Люберецкое» разбираются в обстоятельствах инцидента, произошедшего сегодня возле одного из кафе на Комсомольском проспекте в Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Прибывшими на место полицейскими предварительно установлено, что в ходе конфликта неизвестные произвели несколько выстрелов в своих оппонентов из предметов, конструктивно схожих с оружием, после чего покинули место происшествия. Пятеро пострадавших были госпитализированы.

Отмечается, что в настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление и розыск лиц, причастных к данному противоправному деянию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили уголовное дело после гибели 9-летней девочки при пожаре.