Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства гибели младенца, тело которого нашли в Павловском Посаде

В Павловском Посаде на месте обнаружения трупа младенца работает полиция

Безопасность

Фото: [ГУ МВД России по МО]

В Павловском Посаде устанавливаются обстоятельства гибели младенца, тело которого было найдено в пакете. На месте инцидента работает полиция, сообщает портал Regions.

По информации сайта, ранее возле школы № 9 на улице Кузьмина подростки нашли пакет с трупом ребенка. Отмечается, что погибшему было не больше года. Тело имеет все признаки разложения.

Ранее в Прокуратуре Подмосковья сообщили, что в Воскресенске была арестована жительница, которая задушила свою 5-летнюю дочь.

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