Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства гибели младенца, тело которого нашли в Павловском Посаде

В Павловском Посаде устанавливаются обстоятельства гибели младенца, тело которого было найдено в пакете. На месте инцидента работает полиция, сообщает портал Regions .

По информации сайта, ранее возле школы № 9 на улице Кузьмина подростки нашли пакет с трупом ребенка. Отмечается, что погибшему было не больше года. Тело имеет все признаки разложения.

Ранее в Прокуратуре Подмосковья сообщили, что в Воскресенске была арестована жительница, которая задушила свою 5-летнюю дочь.