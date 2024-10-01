Сотрудники Роспотребнадзора проводят проверку после отравления людей в одном из заведений Керчи

Сотрудники Роспотребнадзора начали проверку после отравления людей в одном из заведений Керчи. Об этом сообщает «Крым 24».

Уточняется, что в настоящее время заведение общепита закрыто и проводятся все профилактические мероприятия. Также ведется служебное расследование. Взяты пробы у больных, пробы продукции и прочее, ведется санобработка.

Добавляется, что выявлены случаи обращения жителей в медучреждения города. На данный момент состояние пациентов, поступивших в больницу, улучшается.

Подчеркивается, что окончательные итоги проверки станут известны не раньше, чем через неделю, и в случае обнаружения инфекции будут применены административные санкции.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 11-летняя девочка умерла от шаурмы из ларька.