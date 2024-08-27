В Татарстане 11-летняя девочка умерла от шаурмы из ларька

11-летняя школьница умерла в больнице после того, как съела шаурму из ларька в городе Тетюши в Татарстане, сообщил телеграм-канал SHOT.

Вскоре она почувствовала недомогание и пожаловалась на сильную тошноту. В больнице девочке диагностировали токсикоз и шок.

Медики боролись за жизнь ребенка пять дней, но так и не смогли ее спасти.

По данным канала, Роспотребнадзор опечатал кафе «Нур», в котором девочка купила шаурму. В заведении были выявлены существенные нарушения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье изъяли контрафактную бытовую химию на 6,3 млн руб.