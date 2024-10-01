Сотрудники Русского дома сдали кровь для помощи пострадавшим в Бейруте

Руководитель Русского дома в Ливане Александр Сорокин рассказал РИА Новости, что сотрудники оказывают помощь пострадавшим в Бейруте на фоне действий Израиля.

Сотрудники Русского дома сдали кровь для пострадавших в Бейруте 30 сентября. В ближайшее время организация также проведет ряд мероприятий для помощи нуждающимся. В частности посетят одну из школ, которую превратили в пункт временного размещения для жителей.

«В ближайшее время планируем посетить одну из школ, в которой располагаются перемещенные лица, в том числе российские соотечественники, для проведения занятий по психологической разгрузке, а также мастер-классы по рисованию, спорту, показ детских фильмов и мультфильмов, а также провести мероприятие по передаче семейных продуктовых наборов. Мероприятия развлекательного характера отменены или перенесены до улучшения ситуации», — сообщил глава учреждения.

Сорокин отметил, что Русский дом в Бейруте продолжает штатную работу. Активную работу продолжают с детьми. Их отвлекают, помогают психологически и поддерживают морально. Многие из них остались без родителей.

Напомним, накануне армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию в Ливане. На территорию завезли бронемашины, на границе стран расположились позиции саперов.

Ранее сообщалось, что Эрдоган предупредил, что последствия наземной операции в Ливане для Израиля окажутся серьезными.