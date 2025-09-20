Сотрудников МАГАТЭ обвинили в молчании об обстрелах ЗАЭС со стороны ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий раскритиковал позицию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в связи с недавней атакой ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию.

В своем телеграм-канале глава региона сообщил, что во время обстрела ВСУ сотрудников миссии МАГАТЭ оперативно эвакуировали, и их жизни ничего не угрожало. Однако, по словам губернатора, агентство ограничивается лишь «сухими отчетами» о том, что радиационный фон на станции остается в норме, и не делает громких заявлений с осуждением атак.

«Почему нет решительного осуждения? Почему не звучит четкое и ясное: "Прекратите обстреливать ЗАЭС!"? Неужели политическая конъюнктура важнее безопасности миллионов людей? <...> Иностранные СМИ вынуждены молчать в угоду МАГАТЭ, которое ведет себя как преступный картель»? — написал Балицкий.

Он также обвинил Запад в двойных стандартах, указав, что западные СМИ вынуждены молчать, а военные преступления игнорируются, если они совершаются «нужной» стороной.

Ранее сообщалось, что ВСУ дронами атаковали учебный центр Запорожской АЭС.

