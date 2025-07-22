Охота на СМИ: почему силовики врываются с обысками в офисы российских изданий — и что случилось в редакции Baza

В офис издания Baza нагрянули с обысками сотрудники полиции, передает их телеграм-канал. Это не первый случай обыска в редакциях российских медиа. Началась ли в России охота на СМИ или это лишь стечение обстоятельств — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Связь с журналистами прервалась

Утром силовики, включая ОМОН, также пришли в квартиру главного редактора «Базы» Глеба Трифонова. По словам соседей, Трифонова увезли в неизвестном направлении. Родственники, коллеги и адвокаты не могли с ним связаться. Спустя несколько часов стало известно, что Трифонова забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). При этом связи с главным редактором у коллег нет до сих пор, утверждают они.

После визита на квартиру Трифонова полицейские прибыли в редакцию Baza. Сотрудники, находившиеся в офисе, после этого перестали выходить на связь.

Причины интереса силовиков официально не раскрываются. По информации самого телеграм-канала, возможной причиной может быть уголовное дело, возбужденное в одном из регионов России. Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий в отношении сотрудников полиции. По версии следствия, они передавали конфиденциальную информацию, которая впоследствии публиковалась в одном из телеграм-каналов. В рамках расследования обыски прошли в Москве, а также в Краснодарском и Красноярском краях и в Белгородской области. После представители издания сообщили, что силовики изымают телефоны, компьютеры и документы в офисе Baza. Двое журналистов находятся без связи в редакции с правоохранителями, их процессуальный статус неизвестен. Одну из журналисток издания увезли в отделение полиции, у нее забрали всю технику.

Фото: [ медиасток.рф ]

Карательные меры

Аналогичная ситуация произошла в июне, когда в офисе информационного агентства URA.ru в Екатеринбурге прошли обыски. Сотрудники Следственного комитета и полиции ворвались в помещение, были изъяты компьютеры, серверы и документы. По данным РБК, силовики задержали главного редактора свердловской редакции Дениса Аллаярова и двоих журналистов — Сергея Бодрова и Анну Салымскую. Причиной визита стало уголовное дело о превышении должностных полномочий: по версии следствия, сотрудники полиции передавали служебную информацию, которая впоследствии публиковалась на сайте агентства. Как высказался адвокат, заместитель президента гильдии российских адвокатов, почетный адвокат России Борис Мирзоев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», действия, произошедшие в офисах URA.ru и Baza связаны с их неугодностью властям.

«Когда средства массовой информации не нарушают закон о СМИ, но при этом публикуют то, что неугодно властям, они начинают применять карательные меры по отношению к тем, кто им неугоден. Если в редакции журнала происходят обыски, то это типичная карательная организация. Это процессы, которые им необходимы для того, чтобы деятельность либо прекратить, либо подорвать», — считает эксперт.

При этом правомерность таких действий возможна в том случае, если у следствия имеется доказательная база в отношении обвиняемой стороны, пояснил адвокат.

«Такие действия могут быть правомерны в рамках проверки, которая организовывается органами предварительного следствия для выявления обстоятельств, на которые ссылается заявитель. Если есть основания для того, чтобы подозревать издание в совершении преступления, либо есть показания свидетелей, которые ссылаются на то, что вы совершили преступление, тогда это идет отработка материала», — выразил мнение специалист.

Фото: [ медиасток.рф ]

Журналисты должны запросить документы, на основании которых проводится проверка, заключил Мирзоев. В свою очередь адвокат Максим Калинов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил, что такая практика неудивительна со стороны МВД, поскольку СМИ в действительности используют информацию, которую предоставляют полицейские.

«Это не охота на СМИ. Значительной части телеграм-каналов некоторые сотрудники полиции по всей стране скидывают материалы со следственных действий и преступлений, а именно, те фотографии и видеоматериалы, которых ни у кого быть не может. Они попросту сливают эту информацию за вознаграждение», — считает адвокат.

По мнению эксперта, в стране необходимо ужесточить законодательную ответственность по вопросу распространения подобной информации.

«Полицейские раскрывают служебную тайну и вообще подрывают веру людей в справедливое расследование», — заключил Калинов.

Ранее стало известно, что бывшей совладелице ЦУМа и ее супругу, основателю сети Lady & Gentleman, угрожает убийством племянник.