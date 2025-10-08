Сотрудников трех заводов в Екатеринбурге отправили по домам

В Екатеринбурге эвакуировали персонал с трех промышленных предприятий — концерна «Калина», Уральского завода гражданской авиации и Машиностроительного завода им. Калинина. Об этом сообщил портал 66.RU со ссылкой на сотрудников заводов.

Сотрудников экстренно отправили по домам в связи с введением упреждающих мер безопасности.

Ряд предприятий Свердловской области перешел на специальный режим работы в условиях потенциальной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

На каждом производственном объекте утверждены индивидуальные алгоритмы действий на случай чрезвычайной ситуации (ЧС). При этом все государственные учреждения региона продолжают работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в российском регионе после атаки ВСУ начался пожар.