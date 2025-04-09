Сотруднице российского МИД, задержанной во Франции, вернули личные вещи

Сотрудница российского посольства в Париже, задержанная в аэропорту, была отпущена на свободу. Ей также вернули все личные вещи. Об этом сообщило представительство РФ во Франции. Слова его представителей привело РИА Новости.

Дипломаты сообщили, что с самого начала пытались защищать интересы своей коллеги, которую французские правоохранители задержали в аэропорту Шарль-де-Голль. На протяжении суток велась работа с МИД Франции, и усилия увенчались успехом.

«Добились освобождения нашей коллеги. Полиция вернула ей личные вещи, в сопровождении российского консула она покинула аэропорт», — указали в посольстве журналистам.

Ранее уже сообщалось, что посла Франции в РФ вызвали в российский МИД и потребовали от него разъяснений по поводу незаконных действий французских правоохранителей. Российские власти пообещали, что они не оставят просто так произошедший инцидент.