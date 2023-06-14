Супружескую пару, подозреваемую в изготовлении наркотиков, задержали в Подмосковье

В Орехово-Зуевском округе задержали супружескую пару, которая подозревается в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

По информации ведомства, 21-летний житель Владимирской области и его 19-летняя супруга занимались изготовлением наркотиков на дачном участке, который принадлежал матери фигурантки.

Сотрудники полиции осмотрели дом и хозяйственную постройку. Там были обнаружены свыше трех тысяч свертков с порошком, а также два стеклянных лотка со смесью, четыре канистры с химическими жидкостями и необходимое для синтезирования наркотиков оборудование.

«Согласно заключению эксперта <…>, изъятое вещество общим весом более килограмма, содержит в своем составе наркотическое средство — мефедрон», — сообщила Петрова.

Оставшаяся часть изъятого также будет направлена на экспертизу. Возбуждено уголовное дело. Суд заключил подозреваемых под стражу.

Ранее сообщалось, что в Воскресенске задержали 30-летнего местного жителя, который насмерть забил 52-летнего мужчину на улице.