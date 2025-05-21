Соучастнику теракта в «Крокусе» аннулируют статус ИП

Алишер Касимов, фигурант дела о содействии террористам, совершившим атаку в «Крокус Сити Холле», столкнулся с аннулированием статуса ИП и блокировкой банковских счетов. Информация об этом следует из регистрационных и юридических документов, передает РИА Новости.

Согласно представленным материалам, основанием для исключения Касимова из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей послужил пункт 1 статьи 22.4 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001.

В соответствии с законодательством, причиной для прекращения деятельности ИП может быть окончание срока действия патента более 15 месяцев назад, отсутствие предоставления отчетности и информации о расчетах за последние 15 месяцев, а также наличие долгов и неуплаченных налогов.

По информации сервиса БИР-аналитика, движение средств по счетам Касимова было приостановлено 16 и 20 мая. Общая сумма заблокированных средств составляет 122 759 руб. Согласно информации от судебных приставов, Касимов имеет непогашенную задолженность в размере 54 775 руб.

Ранее сообщалось, что по делу о теракте в «Крокусе»‎ проходят потерпевшими 2,3 тыс. человек.