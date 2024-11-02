Совет нацбезопасности Ирана решил предпринять ответные военные действия против Израиля

Высший совет национальной безопасности Ирана решил предпринять военные действия против Израиля в ответ на атаку, произошедшую 26 октября. Об этом сообщил Эсмаил Косари, член комитета по национальной безопасности иранского Меджлиса, в интервью порталу Didban Iran.

Косари отметил, что принятое решение о военных мерах против «сионистского режима» уже обозначено Высшим советом. Он также подчеркнул, что ответ Ирана будет значительно мощнее предыдущих действий и будет осуществляться при участии сил Оси сопротивления.

По его словам, эта операция будет «в десятки раз сильнее» тогдашнего удара, известного как «Правдивое обещание — 2», который состоялся 1 октября.

В завершение парламентарий добавил, что новая операция исламской республики станет для Израиля серьезным уроком, чтобы в будущем они не совершали подобных атак на Иран.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху может связаться с Путиным с целью попросить его оказать содействие убедить Иран не наносить удар по Израилю.