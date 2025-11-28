Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков охарактеризовал попытку атаки на детское учреждение в Сириусе как очередное подтверждение террористической сущности политического режима, пришедшего к власти на Украине. Данное заявление прозвучало в ходе брифинга, посвященного предварительным итогам V Конгресса молодых ученых (материал есть у РИА Новости ).

Ранее в четверг глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин сообщил о возникновении угрозы применения беспилотных летательных аппаратов. По оперативной информации, на площадке медиацентра была объявлена эвакуация.

Кобяков, обращаясь к участникам мероприятия, отметил, что инцидент потребовал экстренной эвакуации детей и персонала из учреждения. Он выразил благодарность российским специальным службам за оперативное реагирование и нейтрализацию угрозы. Представитель администрации президента подчеркнул, что подобные действия, по его оценке, демонстрируют отсутствие у киевского режима каких-либо моральных ограничений и создают проблемы не только для украинского народа, но и для всего международного сообщества.

Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, является ключевым мероприятием в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Мероприятие продолжает работу согласно запланированной программе.

