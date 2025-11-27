На харьковском направлении российские военные ликвидировали спецгруппу, в составе которой были колумбийские наемники и бойцы ВСУ. В результате боя удалось захватить уникальные трофеи, включая оружие для борьбы с беспилотниками.Об этом сообщает ТАСС.

Подразделение «Шторм» 7-го мотострелкового полка из Калининграда провело успешную операцию на хатненском направлении в Харьковской области. В ходе боя была полностью уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника, состоявшая из иностранных наемников и украинских военных. По данным силовых структур, среди ликвидированных боевиков были граждане Колумбии.

Российские бойцы не только выполнили боевую задачу, но и захватили вражеское вооружение, спецоборудование и символику. Особый интерес среди трофеев представляет специальный дробовик Safari HG-105, который, как сообщается, активно применяется для поражения беспилотных летательных аппаратов.

