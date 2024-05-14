Советник Салливан: часть обещанного Украине оружия уже находится на поле боя

Часть из тех вооружений, которые Соединенные Штаты выделяют украинцам, уже принимают участие в боевых действиях на украинской территории. Такое заявление сделал Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности. Его слова привел телеканал CNBC.

По утверждению советника, в распоряжение Киева было отправлено оружие, поставка которого предусматривается в рамках пакета стоимостью в 60 миллиардов долларов.

«Две-три недели назад президент подписал контракт на поставку вооружений стоимостью в $1 млрд, часть этого оборудования уже находится на поле боя», - указал он.

Еще часть техники из этого пакета поступит на Украину уже на этой неделе. Для всех остальных вооружений надо заметно больше времени, чтобы перебросить их на украинскую территорию. Особо Салливан отметил переговоры с союзниками насчет поставок Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его утверждению, каждый день по этому поводу ведутся переговоры как минимум с одним государством. Пока достигнута договоренность о выделении ВСУ одного такого комплекса.

Ранее Салливан выразил уверенность, что РФ разрабатывает спутниковое вооружение, которое будет способно наносить удары с орбиты по поверхности Земли. При этом будут использоваться ядерные боеголовки.