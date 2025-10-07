Спасатель раскрыл, что ожидает застрявших на Эвересте альпинистов

Сильнейшая снежная буря парализовала работу альпинистских экспедиций на Эвересте, оставив сотни туристов в ледяном плену на высотах. Экстренные службы уже эвакуировали часть альпинистов, однако значительное количество людей остается на склонах, при этом один восходитель уже погиб. Координатор движения «Лиза Алерт» Олег Леонов в интервью ОТР отметил критический уровень опасности для оставшихся на горе.

По его оценке, большинство из заблокированных альпинистов не обладают достаточной подготовкой для автономного выживания в экстремальных условиях, что создает реальную угрозу массовых жертв. Спасательные операции осложняются штормовым ветром и нулевой видимостью, делая невозможным применение авиации.

По словам эксперта, в сложившейся ситуации альпинисты вынуждены полагаться исключительно на собственное снаряжение — газовые горелки, термоодежду и спальные мешки. Однако даже качественное оборудование может оказаться бесполезным при проникновении влаги, что неминуемо приводит к переохлаждению. Дополнительную опасность представляют лавины, риск которых многократно возрастает при интенсивных снегопадах.

Он резюмировал, что судьба заблокированных альпинистов полностью зависит от изменчивой горной погоды. Даже при наличии базовых средств выживания, продолжительная непогода в сочетании с ограниченными ресурсами и лавинной опасностью создает условия, когда число жертв может увеличиться в геометрической прогрессии.

Ранее эксперт Придыбайло оценил рост числа застревающих в горах туристов.