Спасатели более восьми часов тушили пожар в жилом доме под Серпуховом
Фото: [пресс-служба ГУ МЧС России по МО]
Пожар произошел в частном доме в деревне Семеновская под Серпуховом, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.
Сведения о пожаре поступили спасателям накануне поздно вечером. На ликвидацию возгорания ушло более восьми часов. Огонь был потушен к утру.
К тушению привлекали восемнадцать человек и пять единиц техники, уточнили в ведомстве. В результате пожара никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье шестилетний мальчик выпрыгнул из окна, испугавшись пожара.