Спасатели более восьми часов тушили пожар в жилом доме под Серпуховом

Пожар произошел в частном доме в деревне Семеновская под Серпуховом, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

Сведения о пожаре поступили спасателям накануне поздно вечером. На ликвидацию возгорания ушло более восьми часов. Огонь был потушен к утру.

К тушению привлекали восемнадцать человек и пять единиц техники, уточнили в ведомстве. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье шестилетний мальчик выпрыгнул из окна, испугавшись пожара.