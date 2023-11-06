Спасатели более восьми часов тушили пожар в жилом доме под Серпуховом

Безопасность
пресс-служба ГУ МЧС России по МО

Фото: [пресс-служба ГУ МЧС России по МО]

Пожар произошел в частном доме в деревне Семеновская под Серпуховом, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

Сведения о пожаре поступили спасателям накануне поздно вечером. На ликвидацию возгорания ушло более восьми часов. Огонь был потушен к утру.

К тушению привлекали восемнадцать человек и пять единиц техники, уточнили в ведомстве. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье шестилетний мальчик выпрыгнул из окна, испугавшись пожара.

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