Спасатели добрались до места крушения Ан-24 в Амурской области

В Амурской области ввели режим ЧС после крушения самолета Ан-24. На борту находились около 40 пассажиров и 6 членов экипажа, выживших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщает ТАСС.

Власти Амурской области объявили режим чрезвычайной ситуации после катастрофы самолета Ан-24, который выполнял рейс из Благовещенска. Авиапроисшествие произошло в труднодоступной горно-таежной местности, что осложнило работу спасателей.

Оперативный штаб, созданный для ликвидации последствий, работает в круглосуточном режиме. Губернатор Василий Орлов заявил, что все необходимые силы и ресурсы мобилизованы. Спасатели добрались до места крушения, но, по предварительной информации, выживших не обнаружили.

Сейчас на месте работают специалисты МЧС, которые обследуют обломки и ведут поисковую операцию. Причины крушения пока неизвестны — их установит специальная комиссия.

Ан-24 — советский турбовинтовой самолет, эксплуатируемый с 1960-х годов.

Ранее Росавиацию возмутило использование самолета типа Ан для пассажирских перевозок.