Спасатели эвакуировали с острова на водохранилище в Дубне мужчину, нуждающегося в медпомощи

Работники «Мособлпожспаса» эвакуировали с острова на Иваньковском водохранилище в Дубне 38-летнего мужчину, который нуждался в срочной медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел накануне. Как пояснил замначальника части Александр Проценко, в Систему-112 обратился сотрудник базы отдыха, который испытывал острую боль в спине. Мужчина не мог самостоятельно добраться до большой земли. Работники «Мособлпожспаса» оперативно отправились на помощь на судне на воздушной подушке.

Прибыв на место, спасатели помогли больному забраться на борт катера. Мужчину доставили на берег, где передали бригаде скорой помощи.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли рыбака, провалившегося под лед водоема в Сергиевом Посаде.