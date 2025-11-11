Спасатели эвакуируют двух туристов, сорвавшихся в Махарском ущелье в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии произошел несчастный случай с группой туристов, отправившихся в горы без обязательной регистрации. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza, в Махарском ущелье на перевале Кичи-Муруджу двое участников похода оступились и сорвались со склона.

В результате падения оба туриста получили травмы, лишившие их возможности самостоятельно спуститься с перевала. Сигнал о происшествии поступил спасательным службам региона, которые немедленно выдвинулись на помощь пострадавшим для их эвакуации из труднодоступной местности. Группа, в которой находились пятеро человек, не была зарегистрирована в МЧС, что усложнило операцию и вызвало критику со стороны спасателей.

Ранее сообщалось, что в Таиланде автобус с 11 россиянами потерял управление и упал с холма.