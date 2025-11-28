Спасатели извлекли второе тело из-под завалов на месте обрушения здания в Южно-Сахалинске

На месте обрушения строящегося двухэтажного здания в Южно-Сахалинске спасатели обнаружили и извлекли тело второго погибшего. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, поисково-спасательная операция продолжается в круглосуточном режиме. Специалисты не теряют надежды найти еще одного человека, который, по предварительной информации, может оставаться под обрушенными конструкциями.

К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлечены значительные силы: на месте работают 70 сотрудников МЧС России и 18 единиц специальной техники. Как установила следственная группа, трагедия произошла в момент заливки бетона, когда несущие конструкции не выдержали нагрузки и обрушились.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске спасение людей после обрушения здания осложнил сырой бетон.