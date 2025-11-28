Спасение людей из-под завалов в Южно-Сахалинске осложняет незастывший бетон

Спасательная операция на месте обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске сталкивается с серьезной трудностью. Как сообщили в официальном телеграм-канале правительства Сахалинской области, работам по разбору завалов мешает сырая бетонная масса, под которой, по последним данным, остаются трое человек.

На месте происшествия уже развернут оперативный штаб для координации всех экстренных служб. На данный момент известно о четырех пострадавших, чье число может возрасти. Для проведения поисково-спасательных работ привлечены две крановые установки, а в ближайшее время площадку планируется оснастить световыми башнями для работы в темное время суток.

Власти рассматривают различные методы ликвидации последствий обрушения, в том числе и технологию «размытия» затвердевающей бетонной смеси с помощью воды для ускорения процесса и повышения шансов на спасение людей.

ЧП произошло утром 28 ноября в переулке Энергетиков, где велось строительство двухэтажного жилого дома. По предварительной информации регионального управления МЧС, обрушение части конструкции случилось в процессе заливки бетона.