В Дагестане засняли поиски пропавшей 17-летней девушки

Более 24 часов в Дагестане продолжаются поиски 17-летней девушки, сорвавшейся с моста в реку Терек, в которых участвуют местные жители и спасатели. Телеграм-канал SHOT поделился видеозаписью поисковой операции.

На видеозаписи запечатлено около полусотни человек, прочесывающих русло реки. Живая цепь растянулась по всей ширине Терека.

По информации канала, предварительно, инцидент произошел на улице Коммунистической в Кизляре, где девушка упала в воду и не смогла выбраться самостоятельно. Сложности в поисковых работах вызваны сильным течением и низкой видимостью из-за мутной воды. Для облегчения передвижения волонтеров движение по реке было приостановлено.

