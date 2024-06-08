Спасатели нашли живыми двух детей, пропавших в лесу в Свердловской области

Несколько дней подряд длились поиски двоих детей, которые заблудились в лесу на территории Свердловской области. Поиски увенчались успехами, дети были обнаружены. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Двое детей отправились 4 июня на рыбалку вместе с дедушкой. На обратном пути 10-летняя девочка и ее 12-летний брат отстали от родственника и заблудились в лесу. После этого были развернуты широкомасштабные поиски. И вот они увенчались успехом.

«Пропавшие дети в Свердловской области найдены. Они живы», - сообщили представители министерства по чрезвычайным ситуациям.

Оба ребенка истощены, поэтому их сразу после эвакуации с места обнаружения должны направить на обследование в медицинское учреждение.

Помимо спасателей МЧС, к поискам были подключены волонтеры. Для того, чтобы охватить большую территорию, к делу розысков присоединились специалисты из соседней Тюменской области, которые прибыли на место ЧП.