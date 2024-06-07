В Свердловской области ищут двух пропавших в лесу детей

Волонтеры и сотрудники МЧС РФ ищут двух пропавших детей в Свердловской области. Об этом говорится в сообщении официального канала ведомства.

Отмечается, что в регионе пропали 12-летний мальчик по имени Гриша и его 10-летняя сестра Вика.

4 июня 2024-го года дети отправились вместе с дедушкой на рыбалку в лет. По дороге назад семья заблудилась. Дедушка смог выйти к дому, а дети потерялись. Инцидент произошел в Слободо-Туринском районе.

Кроме того, подчеркнули в ведомстве, к поискам подключилась бригада, состоящая из 20 спасателей, прибывших из соседней Тюменской области. Как отметил старший по поискам в группе «Лиза Алерт» Сергей Никитин, в поиске детей также участвуют 80 волонтеров.

Никитин подчеркнул, что были опрошены очевидцы. Серьезных зацепок, добавил он, пока нет. К работе также подключены кинологи и собаки. Кроме того, во время поисков в лесу обнаружили медведя.

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