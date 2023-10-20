Спасатели освободили 14-летнего подростка из запертой квартиры в Сергиевом Посаде

Работники 233-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли 14-летнему подростку, который оказался взаперти в квартире, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Сергиевом Посаде. Операторам Системы-112 о случившемся рассказала женщина, которая не смогла попасть домой к сыну.

Спасатели оперативно прибыли на место. Выяснилось, что у двери заклинило внутреннюю задвижку. Работники «Мосолпожспаса» открыли дверь специальным инструментом и обеспечили женщине доступ в квартиру.

Уточняется, что медицинская помощь несовершеннолетнему не понадобилась.

Ранее работники «Мособлпожспаса» освободили пятимесячного ребенка из запертого автомобиля в Солнечногорске.