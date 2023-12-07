Спасатели освободили 75-летнюю пенсионерку с больными ногами из запертой квартиры в Королеве

Работники 315-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» деблокировали дверь в квартиру в Королеве, где находилась пожилая женщина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как рассказал начальник части Игорь Терпугов, в Систему-112 обратилась дочь пенсионерки. Она рассказала, что ее 75-летняя мать, проживающая одна, не отвечает на звонки. Кроме того, дверь в квартиру закрыта изнутри на защелку.

Спасатели оперативно прибыли на место и в присутствии полицейских проникли в квартиру через окно.

«В квартире спасатели обнаружили лежащую на полу пожилую женщину, из-за больных ног она упала и не смогла подняться», — сказал Терпугов.

Уточняется, что медицинская помощь пенсионерке не понадобилась.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли двух пожилых женщин, нуждающихся в помощи врачей.