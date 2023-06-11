Спасатели освободили двор частного дома в Подмосковье от поваленного сильным ветром дерева

Работники «Мособлпожспаса» освободили двор одного из частных домов в городском округе Щелково от дерева, упавшего в результате сильного ветра. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как рассказал руководитель 305-й пожарно-спасательной части Александр Поповский, инцидент произошел 9 июня в поселке Фряново. В Систему-112 обратился местный житель, который рассказал, что на его забор упало дерево, растущее за калиткой.

Работники «Мособлпожспаса» распилили упавшее в результате непогоды дерево с помощью бензопил. Двор был расчищен в кратчайшие сроки, поскольку на помощь спасателям пришли неравнодушные соседи, которые растаскали бревна на дрова.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели вытащили из поврежденного автомобиля троих человек, в том числе ребенка, пострадавших в ДТП на трассе Луховицы-Зарайск.