Спасатели освободили из запертой квартиры в Подмосковье 80-летнюю пенсионерку

Работники 315-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» освободили из запертой квартиры в Королеве пожилую женщину, которая упала на пол и не смогла самостоятельно подняться. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По словам старшего смены Виталия Павлова, о произошедшем операторам Системы-112 рассказал сын 80-летней женщины. Мужчина не смог открыть дверь в квартиру матери своими ключами, поскольку она была заперта изнутри на щеколду.

Спасатели оперативно прибыли на место. В присутствии полицейских они проникли в квартиру на втором этаже через окно балкона. Работники «Мособлпожспаса» перенесли лежащую на полу пенсионерку на кровать. Уточняется, что помощь медиков пожилой женщине не потребовалась.

Ранее работники «Мособлпожспаса» оказали помощь мужчине, который находился без сознания в запертой квартире в Чехове.