Спасатели освободили из запертой квартиры в Подмосковье 90-летнюю пенсионерку с деменцией

О происшествии в Систему-112 сообщила внучка пенсионерки. Она рассказала, что не может попасть в квартиру к своей престарелой бабушке, которая не отвечает на звонки и не отзывается на стук в дверь.

Спасатели оперативно прибыли на место и в присутствии сотрудников полиции деблокировали дверь с помощью аварийно-спасательного инструмента. Внучке обеспечили доступ к бабушке. Отмечается, что пожилая женщина не нуждалась в медицинской помощи.

Ранее работники «Мособлпожспаса» помогли 56-летнему жителю Подмосковья, который упал в приямок с оборудованием для бассейна.