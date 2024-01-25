В Подмосковье спасли пенсионера, который чуть не замерз в снежном поле

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь пожилому мужчине, который чуть не замерз в снежном поле, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Шатуре. Пенсионер возвращался из Москвы домой в деревню Югино. Он доехал до остановки «Озеро Белое», а дальше ему пришлось идти пешком, поскольку было уже позднее время — транспорт не ходил.

Пожилой мужчина прошел около двух километров, силы закончились. Пенсионер остановился и начал замерзать, поэтому обратился в Систему-112.

К поиску 73-летнего мужчины приступили работники 295-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса». Спасатели обнаружили пенсионера сидящим на снегу. Они довели его до автоцистерны, оказали психологическую помощь и доставили домой. Помощь врачей мужчине не понадобилась.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли лабрадора, который провалился в ледяной колодец.