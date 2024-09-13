Спасатели освободили палец жительницы Подмосковья от застрявшего кольца
Фото: [пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Подмосковные спасатели освободили палец женщины от застрявшего кольца. Инцидент произошел в селе Константиновка под Ступино, передает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
Работники 334-й пожарно-спасательной части оперативно прибыли на место. Пострадавшая слишком поздно обратилась за помощью, из-за длительного давления украшения на палец произошло подкожное нагноение фаланги. Поэтому специалистам пришлось разрезать кольцо с помощью бокорезов.
Женщина поблагодарила спасателей за оказанную помощь.
Ранее работники «Мособлпожспаса» освободили от застрявшего кольца палец подростка.