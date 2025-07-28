У берегов США потерпел крушение частный самолет с тремя пассажирами на борту

У берегов Пасифик-Гроув в Калифорнии произошла трагедия с двухмоторным частным самолетом Beechcraft. Воздушное судно, на борту которого находились несколько человек, рухнуло в воды Тихого океана. Об инциденте в понедельник, 27 июля, сообщила Береговая охрана США на своем сайте.

По информации ведомства, в салоне самолета находились три человека — 60-летний Стив Юджин Клаттерак, 36-летний Джеймс Винсент и 44-летняя Джейми Ли Табскотт. Все они погибли.

Отмечается, что воздушное судно вылетело из аэропорта Сан-Карлос, расположенного недалеко от Сан-Франциско, и провело в небе около 30 минут перед тем, как исчезло с радаров.

Первого безжизненного пассажира обнаружил экипаж пожарного катера Monterey Fire Boat 12. Позже совместно с профессиональными водолазами были найдены еще двое погибших.

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) уже начал расследование причин катастрофы. Специалисты изучат обломки самолета, данные бортовых самописцев и погодные условия в момент крушения.

Ранее сообщалось, что в Британии пассажиры обезвредили мужчину, угрожавшего взорвать самолет из-за президента США Дональда Трампа.