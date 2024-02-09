Спасатели полностью ликвидировали пожар на Ильском НПК в Краснодарском крае

Спасатели полностью ликвидировали пожар на Ильском нефтеперерабатывающем комбинате в Краснодарском крае, сообщили в оперативном штабе региона.

Возгорание на заводе произошло около 2 часов ночи. Через час открытое горение было ликвидировано специальными службами предприятия.

На месте происшествия продолжают работу оперативные и экстренные службы, которые завершают устранение последствий ЧП и выясняют причины пожара.

По предварительным данным, никто во время пожара не пострадал.

Ранее сообщалось, что специалисты выяснили причину пожара на заводе ЖБИ в Нижнем Тагиле. На предприятии ремонтировали кровлю, при этом проводились огневые работы.