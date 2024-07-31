Спасатели помогли заблудившемуся туристу в Карачаево-Черкессии вернуться на базу
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В горах Карачаево-Черкесии спасли туриста, заблудившегося в горах, информирует официальный канал МЧС России.
По данным ведомства, мужчина пять часов провел на Домбае, изучая местность и параллельно пытаясь вернутся домой. Когда наступили сумерки, молодой человек, отчаявшись и опасаясь диких зверей, решил обратиться в спасательную службу.
Отмечается, что специалисты МЧС нашли путешественника в районе озера Павлиний глаз, откуда его сопроводили в курортный поселок Домбай. Как уточнили в ведомстве, медицинская помощь мужчине не потребовалась.
Домбай является одним из самых популярных среди туристов мест в России. Он расположен на высоте около 1600 метров, в межгорной котловине (Домбайская поляна) у северного подножья Главного Кавказского хребта. Находится у впадения рек Алибек и Домбай-Ульген в Аманауз — один из истоков реки Теберды.
Ранее МЧС России сообщило, что огнеборцам удалось локализовать пожар в торговом центре Симферополя. Жертв и пострадавших нет.