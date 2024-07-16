Спасатели привлекли к тушению природного пожара в Коктебеле бойцов Росгвардии

В природном заповеднике «Карадагский» вспыхнул пожар. К его ликвидации привлекли служащих симферопольского полка Росгвардии. Об этом данное ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Возгорание растительности в заповеднике произошло вчера, 15 июля. Изначально пламя охватило порядка 20 гектаров местности, позже пожар вырос в полтора раза. Министерство по чрезвычайным ситуациям привлекло к ликвидации природного бедствия порядка 150 человек, а также 2 вертолета. В их число вошло более пятидесяти росгвардейцев.

«Росгвардейцы проливают водой отдельные очаги, чтобы не допустить распространения огня», - указали представители ведомства в своем микроблоге.

Сегодня утром тушение пожара продолжилось. Его площадь с вечера не изменилась, пламя удалось удержать на территории 30 гектаров.

Ранее сообщалось о возникновении очага природного пожара под Геленджиком. Огонь охватил территорию порядка одного гектара в Кабардинском и Геленджикском лесничествах.