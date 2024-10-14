Спасатели США уехали из зоны урагана из-за грузовиков с ополченцами

По информации источника, инцидент произошел в субботу, 12 октября. Срочное предупреждение экстренным службам направил представитель Лесной службы США. Отмечалось, что сотрудники Национальной гвардии заметили два грузовика, в которых находились вооруженные люди. Подчеркивалось, что они вели «охоту» на сотрудников Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

В связи с этим всем федеральным спасателям округа Резерфорд штата пришлось завершить работу и эвакуироваться. Но уже к полудню воскресенья, 13 октября, сотрудники агентства вернулись на свои места и продолжили работать над устранением последствий урагана.

Вооруженные ополченцы в США представляют собой группы граждан, часто состоящих из волонтеров, которые организуются для защиты своих прав и свобод, а также для обеспечения безопасности в своих сообществах. Эти группы могут быть связаны с различными идеологиями и политическими взглядами, включая консервативные, патриотические и анархистские.

Некоторые из них действуют в рамках закона, в то время как другие могут быть вовлечены в противоречивые или незаконные действия.

Ранее сообщалось, что в США спасли мужчину в холодильнике, унесенного ураганом «Милтон».