В США спасли мужчину в холодильнике, унесенного ураганом «Милтон»

В 48 километрах от Лонгбоут-Ки в штате Флорида сотрудники береговой охраны обнаружили в воде холодильник, а рядом с ним мужчину, сообщило РИА Новости.

Американца унесло ураганом «Милтон», и он оказался далеко от берега. К счастью, мужчину спас экипаж вертолета. Пострадавшего доставили в больницу для прохождения лечения.

Оказалось, что мужчина, обозначенный как капитан Дейв, вышел в море на своей рыбацкой лодке, но она сломалась. Он запросил по рации эвакуацию, а судно осталось дожидаться буксира.

Через два дня капитан уведомил береговую охрану, что собирается отправиться к лодке, чтобы ее отремонтировать, после чего перестал выходить на связь. Он оказался в ужасных даже для опытных моряков условиях.

Но, несмотря на порывы ветра, превышавшие 140 км/ч, и волны высотой 6-7 метров, американцу удалось выжить. В этом ему помогли спасательный жилет, аварийный маяк и холодильник, за который он отчаянно цеплялся, сообщил представитель береговой охраны.

Ранее сообщалось о том, что ураган «Милтон» повредил крышу стадиона во Флориде.