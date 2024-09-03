Спасатели установили причину аварийной посадки вертолета в Иркутской области

Вертолет Ми-171 (модификация Ми-8) совершил аварийное приземление в Иркутской области из-за молнии и отказа в рулевом управлении, сообщил ТАСС.

«Причина этой аварийной ситуации — ударила молния, отказ рулевого управления», — говорится в сообщении.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России ранее сообщило о пропаже вертолета с радаров. По их данным, воздушное судно следовало по маршруту Иркутск — Орлик.

Представитель Росавиации Артем Кореняко уточнил, что это был вертолет Ми-171 авиакомпании «Баргузин». Он сообщил, что на борту находились шесть человек и об инциденте сообщил командир вертолета. Вертолет выполнял медицинский рейс.

Следственный комитет возбудил дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Виновным может грозить до семи лет лишения свободы, если их действия не привели к гибели человека. Также расследование начала транспортная прокуратура.

Росавиация классифицировала инцидент как аварию и продолжает расследование совместно с Межгосударственным авиационным комитетом (МАК).

Ранее сообщалось, что пропавший с радаров вертолет совершил аварийную посадку под Иркутском.