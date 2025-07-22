Спасатели сняли замерзающего мужчину с морского буя в Нидерландах

Согласно информации, опубликованной в NL Times, в Нидерландах провели операцию по спасению замерзающего мужчины, обнаруженного обнаженным на буе неподалеку от острова.

Королевское нидерландское общество спасения на водах (KNRM) сообщило, что спасательная операция началась около 6 утра, когда два спасательных судна были отправлены на помощь мужчине, находящемуся на морском буе в ледяной воде.

Представители спасательной службы рассказали, что мужчина решил начать свой выходной день с купания в Северном море, однако не принял во внимание низкую температуру воды, силу течения и расстояние до берега.

В результате он заплыл слишком далеко и не смог вернуться обратно. Единственным способом удержаться на воде оказался ближайший буй, на который ему удалось забраться и дождаться прибытия спасателей.

Спасатели отметили, что он планировал лишь освежиться утром, не надевая плавки. Данный инцидент вызвал оживленную дискуссию в социальных сетях, а спасательная служба напомнила о необходимости соблюдать основные правила безопасности во время купания.

В заявлении службы отмечается, что вода может выглядеть привлекательно, особенно в теплую погоду. Однако холодная морская вода, подводные течения и неверная оценка расстояния могут быстро привести к переохлаждению и истощению, даже если человек считает себя опытным пловцом.

Мужчина отделался лишь испугом и легким переохлаждением. После спасения он был осмотрен врачами, но от госпитализации отказался.

Ранее сообщалось, что в Обнинске местный житель 16 часов простоял на карнизе восьмого этажа.