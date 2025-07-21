В Обнинске местный житель 16 часов простоял на карнизе восьмого этажа
Mash: в Обнинске молодой человек устроил «экстремальный протест» из-за родителей
Фото: [flickr.com]
В подмосковном Обнинске завершилась операция по спасению 24-летнего жителя, который провел 16 часов на карнизе восьмого этажа. Кадры с места инцидента опубликовал Mash.
Молодой человек, вооруженный двумя ножами, категорически отказывался спускаться, не подпуская к себе ни спасателей, ни родственников.
Отмечается, что инцидент начался с семейного конфликта — родители пытались насильно увезти сына из города. По информации Mash, парень сбежал прямо из аэропорта, добрался до своей съемной квартиры на улице Энгельса и взобрался на узкий карниз.
По одной из версий, причиной отказа уезжать могла стать девушка. Предположительно, молодой человек влюбился и не хотел покидать город.
Как отмечает телеграм-канал, ситуацию осложняли погодные условия — в течение всего происшествия в Обнинске, как и в Москве, шел сильный ливень. Несмотря на это, парень продолжал стоять на опасном выступе, игнорируя уговоры брата и родителей. Спасатели МЧС дежурили под окнами с момента поступления вызова.
Сейчас с молодым человеком все хорошо — его удалось затащить обратно в квартиру. Жизни обнинца ничего не угрожает, на место происшествия вызвана медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии спасли жизнь мужчине, отрезавшему себе стопы бензоинструментом.