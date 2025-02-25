SHOT: восемь человек спасли из огня в московской многоэтажке

В Москве при пожаре в многоквартирном доме были спасены восемь человек. Возгорание произошло в комнате консьержа, расположенной в высотном здании на улице Академика Варги, сообщил телеграм-канал SHOT. Пламя очень быстро распространилось на лестничную клетку.

Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели сумели ликвидировать пожар и эвакуировать жильцов. В общей сложности были спасены восемь человек, включая троих несовершеннолетних и беременную женщину. Некоторых жильцов эвакуировали с верхних этажей здания, в частности, с двенадцатого.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге произошел пожар в старейшей в России больнице. Отмечается, что огонь возник в Обуховской больнице, расположенной на набережной реки Фонтанки.