В здании одной из старейших больниц Санкт-Петербурга начался пожар

В Санкт-Петербурге произошел пожар в старейшей в России больнице, сообщил портал 78.ru. Отмечается, что огонь возник в Обуховской больнице, расположенной на набережной реки Фонтанки.

По информации источника, очагом возгорания стала клиника «Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова». Из-за этого дорогу вдоль набережной перекрыли.

На месте происшествия работают пожарные и экстренные службы. На данный момент причины и обстоятельства возникновения пожара уточняются.

Обуховская больница имеет богатую историю и считается одной из первых городских клиник в России, а также одной из старейших в Санкт-Петербурге. Она была основана еще в 1779 году, когда на набережной Фонтанки появились первая больница. В 1784 году была открыта новая городская больница, которая с тех пор известна как Обуховская. Такое название она получила благодаря соседству с Обуховским проспектом.

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