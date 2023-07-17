Спасатели вытащили женщину из поврежденного после ДТП под Талдомом автомобиля

Работники 215-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» оказали помощь 46-летней женщине, которая пострадала в ДТП в Талдомском округе.

Как рассказал замначальника части Михаил Паленов, слова которого приводит пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас», авария произошла недалеко от деревни Юдино. Там столкнулись две иномарки. В результате ДТП водитель одного из автомобилей оказалась зажата в салоне.

О происшествии в Систему-112 сообщили очевидцы. Спасатели оперативно прибыли на место. Сначала они отключили аккумуляторы столкнувшихся машин, а затем деблокировали пострадавшую. Женщине наложили шейный воротник и зафиксировали ее на жестких носилках, чтобы перенести в машину скорой помощи.

«С подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и ушибами пострадавшую госпитализировали в Талдомскую центральную районную больницу», — сообщил Паленов.

Ранее сообщалось, что работники «Мособлпожспаса» спасли альпиниста, который сорвался с вершины склона во время тренировки в Рузском городском округе.