Спасатели вызволили кота из заточения в набережной канала Грибоедова в Петербурге

В Северной столице завершилась успешная, но сложная операция по спасению домашнего питомца. Черно-белого кота, который провел в замурованном пространстве набережной канала Грибоедова около недели, удалось вызволить лишь с помощью профессионального оборудования.

Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на Мойке», первые сигналы о запертом в каменном мешке животном поступили от местных жителей еще 7 ноября. Спасательные работы начались 11 ноября и растянулись на несколько дней из-за характера питомца: кот был крайне напуган и отказывался идти на контакт, игнорируя как помощь спасателей на лодке, так и специально установленную ловушку.

В результате для спасения животного был применен кардинальный метод. Спасателям пришлось аккуратно проделать расщелину в граните набережной, чтобы добраться до животного. На опубликованных кадрах видно, как специалист, извиняясь перед питомцем за вынужденные меры, с помощью инструмента извлекает на свободу отчаянно кричащего кота.

