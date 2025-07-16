Спасатели завершили работы на месте крушения Ми-8 под Хабаровском: выживших нет

По данным экстренных служб, спасательная операция на месте падения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае завершена, выживших найти не удалось. Об этом сообщило РИА Новости.

Росавиация подтверждает отсутствие уцелевших в результате крушения. Для выяснения причин трагедии, сотрудники МЧС России совместно со следователями проведут детальный осмотр территории, обследуют фрагменты вертолета и займутся поиском черных ящиков.

Транспортный Следственный комитет сообщает о предварительном обнаружении тел пяти погибших на месте крушения Ми-8 в Хабаровском крае.

Ранее сообщалось, что Ространснадзор внепланово проверит авиакомпанию, которой принадлежит найденный Ми-8.